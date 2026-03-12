Russland har tjent 6 milliarder euro på eksport av fossilt brensel siden Iran-krigen startet

HQ

Russland har tjent rundt 6 milliarder euro på eksport av fossilt brensel siden krigen mot Iran startet, ifølge data fra Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Tallene tyder på at Russland mottok ytterligere 672 millioner euro i inntekter i mars, da de globale prisene på olje, gass og kull steg med rundt 14 % sammenlignet med februar. Mesteparten av økningen, rundt 625 millioner euro, kom fra høyere oljeinntekter som følge av at energimarkedene reagerte på forstyrrelser forårsaket av konflikten.

Økningen kom samtidig som Det internasjonale energibyrået advarte om at krigen hadde utløst "den største forstyrrelsen i oljeforsyningen i historien". Økte inntekter fra fossilt brensel er spesielt viktig for Moskva, ettersom energieksport fortsatt er en avgjørende kilde til finansiering av offentlige utgifter og militære operasjoner.

