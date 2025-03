Russland henvender seg til næringslivet for å få tips om sanksjonslettelser midt i USAs forhandlingsfremstøt

HQ

Mens Russland kjemper for å dempe de vestlige sanksjonene i forkant av de viktige forhandlingene med USA, lener Kreml seg på sine egne bedrifter for å få svar, ifølge kilder (via Reuters).

Bak lukkede dører blir selskapene bedt om å flagge hvilke restriksjoner - fra frosne dollartransaksjoner til lammede oljetankere - som gjør mest vondt, noe som signaliserer Moskvas desperasjon etter å finne en vei ut av den økonomiske isolasjonen.

USA har stilt i utsikt lettelser hvis Russland går med på våpenhvileforhandlinger, men dette er et komplisert skritt, samtidig som Europas beslutning om å holde 300 milliarder dollar i russiske verdier innelåst kaster lange skygger.

Insidere i bransjen beskriver et lappeteppe av løsninger - oppgjør i tredjevalutaer, omdirigering av forsendelser gjennom Kina eller Emiratene - men innrømmer at kostnadene tærer på fortjenesten og sakte kveler bunnlinjen.

Selv om ryktene om at USA kan komme til å lempe på de sekundære sanksjonene, vekker det et forsiktig håp, advarer analytikere om at Europas kaldere holdning kan føre til at Moskvas økonomiske livslinjer blir halvkuttet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan disse forhandlingene vil utfolde seg.