Russland hevder å ha utplassert et missilsystem med kjernefysisk kapasitet i Hviterussland

Russland har hevdet at de har utplassert sitt nye Oreshnik-missilsystem i Hviterussland, et trekk som vil redusere missilenes flytid til europeiske hovedsteder betydelig hvis det blir bekreftet. Kunngjøringen kommer dagen etter at Russland beskyldte Ukraina for å ha iverksatt et storstilt droneangrep mot president Vladimir Putins residens i Novgorod-regionen i Russland.

Opptak offentliggjort av Russlands forsvarsdepartement viste rakettutskytningsramper som beveget seg gjennom en snødekt skog øst i Hviterussland, med tropper som kamuflerte kjøretøy og heiste flagg ved en flybase nær den russiske grensen. Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko sa at opptil 10 Oreshnik-systemer ville bli stasjonert i landet, mens Putin bekreftet at missilet var tatt i aktiv tjeneste.

Ukrainsk droneangrep mot Vladimir Putins residens

Kreml har ikke lagt frem noen bevis som underbygger påstanden om at 91 ukrainske droner hadde Putins residens som mål. Russiske tjenestemenn sa at alle dronene ble skutt ned, men ga ingen bilder, vrakrester eller skaderapporter. Lokale innbyggere som siteres av uavhengige medier, sier at de ikke hørte noen eksplosjoner eller luftvernild, og at det ikke ble utstedt flyalarm.

Ukraina har bestemt avvist påstandene og kalt dem fabrikkerte. Utenriksminister Andrii Sybiha sa at Russland brukte falske påstander for å rettferdiggjøre ytterligere eskalering og undergrave diplomatiske forsøk. Han kritiserte også land som uttrykte bekymring over det påståtte angrepet, og sa at slike reaksjoner spilte inn i den russiske propagandaen.

Utviklingen kommer midt i en periode med fornyet diplomatisk aktivitet etter samtaler mellom president Volodymyr Zelenskij og president Donald Trump i Florida. Mens diskusjonene om et mulig fredsrammeverk fortsetter, har Moskva gjentatt sine territorielle krav, og rakettangrepet kan ha til hensikt å skremme Europa og avspore fremdriften mot en våpenhvile.