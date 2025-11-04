Russland hevder at de ukrainske styrkene er omringet i Pokrovsk og Kupiansk

HQ

Russland sa tirsdag at deres tropper strammer inn omringingen av ukrainske styrker i den viktige østlige byen Pokrovsk, et logistikk-knutepunkt de har forsøkt å erobre i over et år.

Det russiske forsvarsdepartementet rapporterte at 35 bygninger var blitt ryddet for ukrainske soldater midt i harde gatekamper. Det hevdet også at det var fremgang i nærheten av Kupiansk i Kharkiv-regionen, der russiske tropper sa at de var i ferd med å presse omringede ukrainske enheter.

Ukraina benekter at landets styrker er omringet

Ifølge DeepState, et ukrainsk kartleggingsprosjekt som bruker verifiserte data fra åpne kilder, har russiske styrker rykket dypere inn i Pokrovsk og nærliggende områder, selv om store deler av territoriet fortsatt er omstridt.

Før krigen hadde Pokrovsk rundt 60 000 innbyggere, men de fleste av dem har flyktet siden. En russisk maktovertakelse vil gi Moskva en strategisk plattform for å rykke frem mot Kramatorsk og Slovjansk, to større byer som fortsatt er under ukrainsk kontroll i Donetsk-regionen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij erkjente mandag at Pokrovsk var under hardt press, men sa at russiske tropper ikke hadde fått full kontroll over noen av bydelene. I mellomtiden skrev den russiske militærbloggeren Rybar at Moskvas grep om byen var i ferd med å utvide seg, selv om "en fullstendig rydding av byen fortsatt er langt unna."