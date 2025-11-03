Russland hevder fremgang i kampen om Pokrovsk, den nye frontlinjen i Ukraina

HQ

Russland sa mandag at styrkene deres har gjort nye fremskritt i Pokrovsk, et viktig transport- og logistikknutepunkt i Øst-Ukraina som har vært gjenstand for harde kamper i mer enn ett år. Ifølge det russiske forsvarsdepartementet har troppene rykket inn i byens Prigorodnyj-distrikt, forskanset seg og angriper det Moskva beskriver som "omringede ukrainske formasjoner" i nærheten av jernbanestasjonen og industrisonen.

Ukraina har bestridt disse påstandene og insistert på at landets tropper fortsatt holder stand under "vanskelige forhold". Kievs militære sa at de hadde slått tilbake et forsøk fra russiske styrker på å kutte en viktig forsyningsrute fra den nærliggende byen Rodynske i nord.

Uavhengig verifisering er fortsatt umulig, men åpen kildekartlegging fra det ukrainske prosjektet Deep State tyder på at russiske tropper bare kontrollerer en liten del av Pokrovsks sørlige del, mens mesteparten av byen fortsatt er omstridt.

Et potensielt vendepunkt i Donetsk-regionen

Før krigen hadde Pokrovsk rundt 60 000 innbyggere, men de fleste av dem har flyktet siden. En erobring av byen ville gi Russland en avgjørende plattform for å rykke frem mot de to største ukrainskkontrollerte byene i Donetsk-regionen, Kramatorsk og Slovjansk, som er et sentralt mål for Moskvas kampanje.

Hvis dette bekreftes, vil Pokrovsks fall representere Russlands største seier siden Avdiivka i begynnelsen av 2024, etter et av krigens dødeligste slag. Siden den gang har de russiske fremskrittene vært gradvise, men vedvarende over den 1000 kilometer lange frontlinjen, og konflikten går inn i sitt fjerde år uten tegn til å avta.

Det russiske forsvarsdepartementet opplyste at styrkene deres i løpet av natten hadde gjennomført kraftige angrep mot ukrainsk militær- og energiinfrastruktur, og at de hadde truffet en flyplass, en reparasjonsbase og gassanlegg. Moskva rapporterte også om fremgang i nærheten av Kupiansk, og hevdet å ha presset ukrainske tropper ut av flere befestede stillinger, selv om Kiev fastholder at russiske enheter ennå ikke har nådd sentrum av byen, og at motangrep bremser fremrykningen deres.

Til tross for sporadiske diplomatiske forsøk, inkludert president Donald Trumps forsøk på å gjenopplive fredssamtalene, har forhandlingene mellom Moskva og Kiev stått i stampe siden juli, og begge parter forbereder seg på en langvarig og knusende fase av krigen.