Siste nytt om Russland og Ukraina . Moskva-støttede tjenestemenn hevder nå at Luhansk er helt under russisk kontroll, mer enn tre år etter at invasjonen begynte, sier den russiskstøttede lederen for regionen til russisk stats-TV.

"Territoriet til Folkerepublikken Luhansk er fullstendig frigjort. 100 %," sa Leonid Pasechnik, som er født i det sovjetiske Ukraina og nå er en russisk innsatt embetsmann som Moskva har utpekt til leder for Folkerepublikken Luhansk, til russisk statsfjernsyn.

Kunngjøringen ble gitt av den Kreml-installerte lederen for regionen, selv om det ikke har kommet noen formell bekreftelse fra det russiske forsvarsdepartementet. Ukraina fastholder at disse kravene er illegitime, og lover å aldri akseptere annektering av noen av sine territorier.