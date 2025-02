HQ

Russiske styrker har angivelig gjenvunnet kontrollen over mer enn 800 kvadratkilometer territorium i Kursk-regionen, noe som markerer et betydelig skifte i den pågående konflikten med Ukraina. Ifølge russiske tjenestemenn (via Reuters) utgjør dette territoriet omtrent 64 % av det landet som Ukraina opprinnelig hadde inntatt etter invasjonen i fjor.

Generaloberst Sergei Rudskoi, en høytstående russisk militærperson, understreket at landet rykker frem på alle fronter, og at de ukrainske styrkene nå har vært i en defensiv posisjon siden februar 2024. Han uttalte også at Russland kontrollerer 75 % av regionene Donetsk, Zaporizhzhia og Kherson, og over 99 % av Luhansk, regioner som Russland anser som en integrert del av sitt territorium.

Med denne territorielle kontrollen mener Rudskoi at konfliktens fremtid ikke avhenger av Ukrainas evne til å fortsette motstanden, men av hvorvidt Vesten vil gå med på et nytt europeisk sikkerhetsrammeverk som er i tråd med russiske interesser. Foreløpig gjenstår det å se hvordan det internasjonale samfunnet vil reagere på denne utviklingen.