Russland dømmer krigere fra Azov-regimentet for terrorisme i en rettssak Ukraina anser som en krigsforbrytelse

Siste nytt om Russland og Ukraina . En russisk militærdomstol har onsdag dømt tolv tidligere medlemmer av det ukrainske Azov-regimentet til fengselsstraffer på mellom 13 og 23 år.

Krigerne, som ble tatt til fange under Russlands beleiring av Mariupol i 2022, ble dømt for terrorvirksomhet og for å ha tatt eller beholdt makten med vold. Regimentet, som nå er forbudt i Russland, var en fremtredende kraft i Ukrainas motstandskamp.

Moskva har ofte fremstilt dem som radikale ekstremister, en karakteristikk som avvises av Ukraina, som ser på dem som symboler på nasjonal motstand. Noen av de anklagede har nektet straffskyld og hevdet at de ble tvunget til å vitne.