Russland innleder det største droneangrepet på Ukraina siden krigen startet

Russland har gjennomført sitt største luftangrep på Ukraina siden krigen startet, og har avfyrt totalt 948 droner i løpet av 24 timer, ifølge ukrainske tjenestemenn.

Ifølge Ukrainas luftvåpen ble 556 droner avfyrt bare på dagtid (en uvanlig taktikk), mens angrepene i løpet av natten inkluderte hundrevis av droner og dusinvis av missiler. Til tross for at mange av dem ble avskjært, rapporterte det ukrainske forsvaret om flere direkte treff over hele landet.

I den vestlige byen Lviv ble Bernardinerklosteret fra 1500-tallet, som er en del av et UNESCO-listet historisk sentrum, skadet av et angrep. Nærliggende bolighus tok fyr, og minst 32 mennesker ble skadet.

I Ivano-Frankivsk ble to personer drept, og et fødselssykehus ble skadet. Det ble rapportert om flere omkomne i Vinnytsia, mens Ternopil også ble truffet direkte.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sa at omfanget av angrepene viser at Moskva ikke har noen intensjon om å avslutte krigen. Offisielle tjenestemenn bemerket at droner kom inn i ukrainsk luftrom i store, koordinerte grupper, noe som utvidet det geografiske omfanget av angrepene, særlig til vestlige regioner som tidligere hadde vært utsatt for færre angrep.

Opptrappingen kommer samtidig som fredssamtalene har gått i stå og den bredere geopolitiske situasjonen fortsatt er ustabil, med den pågående konflikten mellom USA, Israel og Iran som ytterligere kompliserer de diplomatiske bestrebelsene.

Krigen, som begynte med Russlands fullskala invasjon i 2022, fortsetter med nesten daglige angrep, og det er få deler av Ukraina som er uberørt.