Russland innleder en ny bølge av angrep mot Kiev og energianlegg Angrepene tidlig om morgenen rammet boligblokker og energianlegg, og etterlot deler av hovedstaden i mørke.

Vi har nettopp fått nyheten om at et storstilt russisk angrep rammet Kiev tidlig fredag, noe som utløste branner i boligblokker og ødela kritisk energiinfrastruktur. Eksplosjoner hørtes over hele byen da droner og raketter slo ned i boligområder, noe som tvang redningsmannskaper til å kjempe mot flammene gjennom natten. Det ble rapportert om strømbrudd og vannmangel på østbredden av elven Dnipro, mens flere regioner forble uten strøm. I Zaporizhzhia forårsaket en lignende spærreild dødsfall og store skader på boliger. I mellomtiden manet lokale myndigheter til ro mens reparasjonsmannskaper arbeidet med å gjenopprette viktige tjenester, samtidig som bekymringen for fornyet press på Ukrainas energinett i forkant av vinteren økte.