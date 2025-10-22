Russland innleder en ny bølge av nattlige angrep på Ukraina

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at russiske drone- og rakettangrep har rammet flere ukrainske byer i løpet av natten, med minst seks drepte, 17 skadde og ødelagte boliger og energianlegg.

Angrepene sammenfalt med president Volodymyr Zelenskijs reise til Sverige, der det er ventet at han vil presse på for å styrke forsvarsforbindelsene, ettersom fredssamtalene fortsatt står i stampe.

Lokale myndigheter rapporterte om omfattende strømbrudd og branner i Kiev og andre regioner etter at vrakrester fra droner hadde truffet boliger og industriområder.

Angrepet, som Zelenskij beskrev som "avskyelig", kommer samtidig som Ukraina fortsetter å etterlyse større vestlig støtte for å motvirke Russlands eskalerende offensiv.

