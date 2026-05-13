Russland innleder massivt droneangrep mot Ukraina

HQ

Minst seks mennesker er drept og flere andre såret etter russiske angrep på Ukraina onsdag. Ifølge en uttalelse fra ukrainske myndigheter var dette et av de mest intense angrepene på lang tid, med droner og missiler rettet mot sivile og energianlegg.

Angrepene var rettet mot blant annet Kiev, Dnipropetrovsk, Rivne og Ivano-Frankivsk, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uttalte at over 800 droner skal ha blitt avfyrt i løpet av det siste døgnet.

Flere bygninger og deler av landets strømnett skal ha blitt skadet, og lokale myndigheter beskriver at det fortsatt pågår et omfattende redningsarbeid flere steder. Samtidig rapporteres det om at Ukraina har gjennomført motangrep mot infrastrukturmål inne i Russland.