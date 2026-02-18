Russland innrømmer at Starlink har vært ute av drift de siste to ukene

HQ

En høytstående russisk forsvarstjenestemann har innrømmet at Starlink-satellitterminalene som brukes av militæret, har vært offline i to uker, men insisterer på at avbruddet ikke har påvirket droneoperasjonene. Viseforsvarsminister Aleksei Krivoruchko sa til statlig fjernsyn at avbruddet ikke hadde noen innvirkning på "intensiteten eller effektiviteten" til de ubemannede systemene.

Uttalelsen kommer etter at Elon Musk og ukrainske tjenestemenn tidligere denne måneden hevdet at Starlink-terminaler som brukes av russiske styrker, hadde blitt frakoblet, og Kiev sa at dette hadde hatt betydelig innvirkning på russiske operasjoner.

Ukraina er selv svært avhengig av titusenvis av Starlink-forbindelser for kommunikasjon på slagmarken og for å styre visse droneoppdrag. Satellittinternettsystemet produseres av SpaceX. Kiev har også rapportert at de har funnet Starlink-terminaler på langdistansedroner som brukes i russiske angrep, noe som understreker satellitteknologiens voksende rolle i konflikten...