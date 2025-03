HQ

I en stadig mer opphetet ordveksling har russiske tjenestemenn skarpt kritisert Frankrikes president Emmanuel Macron for hans nylige uttalelser om at Russland utgjør en trussel mot Europa. I en nasjonal tale beskrev Macron den pågående Ukraina-konflikten som en global krig, med Russland som en nøkkelfare for både Frankrike og Europa (via Reuters).

Han foreslo til og med å utvide Frankrikes kjernefysiske avskrekking over hele Europa, noe som vakte bekymring i Moskva. Russiske lovgivere, deriblant Konstantin Kosatsjov, har avvist Macrons retorikk som farlig misforstått, og beskyldt ham for å skape unødvendig panikk med overdreven frykt for russisk aggresjon.

Talsperson for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, sammenlignet Macron med en lunefull figur som forteller røverhistorier, og gjorde ytterligere narr av hans inkonsekvente uttalelser. Mens spenningen fortsetter å øke, understreker Russland at den virkelige faren ligger i vestlige feilvurderinger, og advarer om at uvørne ord kan presse verden mot en katastrofal konflikt.