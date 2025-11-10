Russland kan åpne en ny front i Europa, advarer Zelenskij

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sier i et nytt intervju med The Guardian at Russlands president Vladimir Putin sliter med å oppnå fremgang i Ukraina, og at han kan være i ferd med å forberede en opptrapping av konflikten andre steder i Europa.

Ifølge Zelenskij er Kreml allerede i gang med en hybridkampanje over hele kontinentet, der de tester NATOs grenser uten å lykkes med å rykke frem på slagmarken. Han antyder at Moskva kan komme til å angripe enda et europeisk land allerede før krigen i Ukraina er over, og bemerker at økningen i antall droneangrep over hele Europa gjenspeiler Russlands stagnerte offensiv og søken etter nye mål.

Det Zelenskij tidligere har sagt om Putin

Zelenskij peker på at Russlands ledelse er avhengig av å ha en ytre fiende for å samle landet rundt Putin, noe som gjør enhver form for tilnærming til Vesten eller USA urealistisk.

Han sier at han tidligere har advart Donald Trump om at Putin overvurderer sine militære suksesser. Ukrainsk etterretning rapporterte at Putin privat hevdet at han ville innta hele Donbas-regionen innen midten av oktober, noe Kiev sier at Russland ikke er i stand til å oppnå.

Zelenskij bemerker at de russiske styrkene mangler mannskap, og at viktige enheter allerede har blitt redusert, slik at frontlinjen i stor grad har vært uendret de siste månedene. I sine siste kommentarer sier Zelenskij også at han ikke er "redd" for Trump, og legger til at han ser på USA som en langsiktig strategisk partner snarere enn en motstander.