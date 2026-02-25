Russland kan fortsette krigen i Ukraina til 2026 - rapport

HQ

Russland forventes å fortsette sin invasjon av Ukraina i 2026, ifølge International Institute for Strategic Studies (IISS). Ifølge tenketanken er det "lite som tyder på" Moskvas evne til å føre krig er i ferd med å avta, og viser til forsvarsutgifter på 186 milliarder dollar i 2025, tilsvarende 7,3 % av BNP, mer enn dobbelt så mye som USAs andel og omtrent tre ganger så mye som Storbritannias. Analytikere fremhever at selv om Russlands økonomi er i ferd med å bremse opp, gjør mange års militær vekst det mulig å fortsette å investere i utstyr og rekruttere folk til ubarmhjertige bakke- og luftangrep.

Russland rekrutterer i økende grad fra grupper av lavere kvalitet, inkludert personer med helse- eller rusproblemer, og tapene er fortsatt høye, over 30 000 per måned ifølge britiske estimater. Til tross for disse påkjenningene har Kreml fortsatt kapasitet til å justere det operative tempoet og unngå overveldende tap, selv om ytterligere mobilisering kan medføre risiko for sosial uro som i september 2022.

IISS flagget også Russlands modernisering av droner og missiler, inkludert Shahed-136, som kan ramme Europa opptil 2000 km unna. Dette understreker også NATOs presserende behov for å styrke missilforsvaret og anti-dronesystemer, selv om det å oppnå de nødvendige langsiktige forsvarsutgiftene vil kreve vanskelige avveininger for europeiske allierte, ettersom den militære avhengigheten av USA sannsynligvis vil vedvare langt ut på 2030-tallet, ifølge rapporten...