Russland kan iverksette et begrenset angrep på NATO "allerede i morgen", advarer tysk general

Tysklands øverste operative sjef har advart om at Russland har kapasitet til å gjennomføre et mindre angrep mot NATOs territorium når som helst, selv om et slikt angrep vil avhenge av alliansens holdning og avskrekkende innsats.

"Hvis man ser på Russlands nåværende kapasiteter og kampkraft, kan landet sette i gang et lite, raskt, regionalt begrenset angrep allerede i morgen", sier generalløytnant Alexander Sollfrank til Reuters i et nytt intervju. "Ikke noe stort. Russland er for bundet i Ukraina til det."

Sollfrank, som leder Tysklands fellesoperative kommando, sier at til tross for store tap på bakken i Ukraina, er Russlands luft-, atom- og rakettstyrker stort sett intakte, samtidig som landets militære styrker fortsetter å ekspandere. Moskva har som mål å øke antallet soldater til 1,5 millioner og har fortsatt nok stridsvogner til å gjøre et begrenset angrep tenkelig.

"Et russisk angrep ligger i det muliges rike"

Generalen understreker at hvorvidt Kreml vil handle, avhenger av tre faktorer: styrken, den militære merittlisten og lederskapet. "Disse faktorene får meg til å konkludere med at et russisk angrep ligger i det muliges rike. Hvorvidt det skjer, avhenger i stor grad av vår egen atferd", sier han, med henvisning til NATOs avskrekkende holdning.

Sollfrank knytter også den siste tidens droneangrep til Moskvas bredere hybridkrigføringstaktikk, og beskriver dem som en del av en "ikke-lineær" tilnærming som er utformet for å skremme og teste NATOs forsvar før man tyr til konvensjonell makt. "Russlands mål er å provosere, skape usikkerhet og teste vår respons", sier han.

Kommentarene kommer samtidig som Tyskland øker forsvarsutgiftene for å oppfylle NATOs mål om 3,5 % innen 2029 og utvider sine væpnede styrker til rundt 260 000 soldater, som en del av et bredere skifte i retning av å styrke det kollektive forsvaret i Europa. Hva synes du om disse kommentarene?