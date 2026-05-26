Verdensnyheter
Russland kan nå bruke militærmakt for å beskytte sine borgere utenfor Russlands grenser
President Vladimir Putin har undertegnet en ny lov.
Russland er tilsynelatende svært opptatt av sikkerheten til sine borgere utenfor landets grenser. President Vladimir Putin har nå undertegnet en lov som tillater bruk av militærmakt for å beskytte russiske borgere i utlandet, melder Meduza og YLE.
Denne nye loven har blitt rapportert av mange medier den siste uken, og nå er det offisielt. Russland kan sende soldater til utlandet for å beskytte russiske borgere som trues med arrestasjon, fengsling, rettssak eller domfellelse i utlandet eller i internasjonale domstoler.
Det har blitt antatt at Russland ønsker å rettferdiggjøre enda strengere tiltak for å beskytte sin såkalte skyggeflåte, som gjør sitt beste for å omgå sanksjonene.