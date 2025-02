Russland kan tilby 300 milliarder dollar i frosne midler til gjenoppbygging av Ukraina på strenge betingelser

HQ

Russland vurderer å bruke opp til 300 milliarder dollar i nedfrosne statlige midler for å bidra til gjenoppbyggingen av Ukraina, men vil kreve at en del av disse midlene blir allokert til den femtedelen av territoriet som i dag kontrolleres av Moskvas militære styrker, ifølge tre kilder (via Reuters).

Forslaget, som fortsatt er i en tidlig fase av diskusjonene, gjenspeiler Moskvas vilje til å forhandle mens krigen drar ut i tid, selv om det er uklart om dette temaet ble tatt opp under de nylige samtalene mellom Russland og USA i Saudi-Arabia.

I 2023 uttalte De sju landene at russiske eiendeler vil forbli frosset inntil Moskva tar ansvar for ødeleggelsene i Ukraina, mens Ukraina insisterer på at Russland må trekke seg helt ut før det kan inngås noen avtale.

Vestlige regjeringer fortsetter å diskutere de juridiske og økonomiske konsekvensene av å bruke disse midlene, samtidig som Moskva advarer om at et slikt trekk vil skape en farlig presedens for den globale banksikkerheten. Foreløpig gjenstår det å se om Russlands tilbud vil få gjennomslag i diplomatiske kretser.