Russland har nok en gang uttrykt sin sterke motstand mot NATOs engasjement i Ukraina, og krever at alliansen tar avstand fra sitt løfte fra 2008 om å tilby landet medlemskap på sikt. I en briefing nylig sa Maria Zakharova, talsperson for Russlands utenriksdepartement, at det ikke lenger er nok bare å nekte Ukraina medlemskap.

I stedet insisterer Russland på at NATO formelt må trekke tilbake løftet fra toppmøtet i Bucuresti i 2008, der det ble slått fast at både Ukraina og Georgia en dag kunne bli medlemmer av alliansen. Zakharova understreket også at Ukraina må gå tilbake til sin suverenitetserklæring fra 1990, der landet lovet nøytralitet, ikke-deltakelse i militærblokker og en ikke-nukleær status som eneste vei til sikkerhet.

For Russland har NATOs ekspansjon i de tidligere sovjetstatene vært et sentralt ankepunkt, og president Vladimir Putin har tidligere beskyldt USA for å ignorere Russlands legitime sikkerhetsbekymringer. Til tross for oppfordringer til forhandlinger har Russland gjort det klart at enhver fredsavtale vil kreve at Ukraina gir avkall på NATO-ambisjonene, og at det ikke er noen større territoriale innrømmelser på bordet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.