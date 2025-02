HQ

Mens krigen i Ukraina raser videre, vurderer noen finske borgere å gripe til våpen for å støtte Kiev. Som svar på dette har Finlands utenriksdepartement publisert en nettbasert veiledning som beskriver de juridiske, personlige og sikkerhetsmessige risikoene ved å melde seg til Ukrainas væpnede styrker.

Dokumentet, som ble lansert 3. februar, gir viktige råd om kontrakter, potensielle skader, dødsfall og muligheten for å bli tatt som krigsfange. Selv om den finske regjeringen ikke oppfordrer sine borgere til å verve seg, anerkjenner den deres rett til å gjøre det og ønsker å sikre at de tar informerte beslutninger.

Russland har imidlertid reagert med harme. Utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova anklaget Finland for hensynsløshet og hevdet at rådet var et uttrykk for manglende respekt for landets eget folk. Hun antydet at finske tjenestemenn var drevet av fiendtlighet snarere enn ansvarlighet, og fremstilte retningslinjene som et uansvarlig trekk midt i en pågående krig.

Den finske regjeringen har ennå ikke svart på kritikken, men debatten reiser større spørsmål om utenlandske frivilliges rolle i konflikter. Bør myndighetene ha en "hands-off"-tilnærming, eller fortjener innbyggerne offisiell veiledning når de tar slike livsavgjørelser?