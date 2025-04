Putin kunngjør våpenhvile 8.-10. mai, mens Ukraina krever umiddelbar våpenhvile

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Russlands president Vladimir Putin har kunngjort en tre dager lang våpenhvile fra 8. til 10. mai i forbindelse med feiringen av den russiske seieren under andre verdenskrig, et trekk som Moskva ser på som et signal om fredsinnsats.

Ukraina er imidlertid fortsatt skeptisk, og insisterer på at våpenhvilen ikke bør begrenses til en seremoniell pause, men i stedet bane vei for reelle fredssamtaler. Til tross for dette fastholder Kreml at de ønsker en fullstendig løsning, ikke bare en midlertidig våpenhvile.

Mens det internasjonale presset for forhandlinger øker, fortsetter Ukraina å kreve en reell våpenhvile som åpner for ekte diplomatisk fremgang og baner vei for en bærekraftig fredsavtale. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.