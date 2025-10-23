Russland løslater fransk syklist etter grensearrestasjon under verdensrekordforsøk på kryssing av Eurasia

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Sofiane Sehili har blitt løslatt av en russisk domstol etter å ha blitt funnet skyldig i å ha krysset grensen fra Kina ulovlig under forsøket på å slå verdensrekorden for raskeste sykkelkryssing av det eurasiske kontinentet.

Ifølge domstolen i den russiske regionen Primorye erkjente Sehili skyld, men ble løslatt umiddelbart og slapp å betale en bot på 50 000 rubler (ca. 615 dollar). Retten beordret også at han skulle få tilbake eiendelene sine, inkludert pass, telefon, kamera, navigator og sykkel.

Sehili, som er kjent for sine lange soloturer, ble arrestert i begynnelsen av september nær Russlands grense mot Kina. Han hadde forsøkt å sykle fra Lisboa til Vladivostok, en rute på mer enn 13 000 kilometer gjennom flere land.

Den franske syklisten begynte sin reise 1. juli, og tilbakelegger ofte mer enn 300 kilometer om dagen. Målet hans var å overgå rekorden til tyske Jonas Deichmann, som fullførte den eurasiske turen på 64 dager, 2 timer og 26 minutter.

Før Sehili viet seg til syklingen, jobbet han som frilansjournalist, men forlot yrket på jakt etter eventyr. I et tidligere intervju beskrev han filosofien sin enkelt: "Jeg kommer til å sykle til jeg ikke kan mer. Helt til det er et hav foran meg."