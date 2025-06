HQ

Siste nytt om Serbia . Kreml uttrykte mandag bekymring over de pågående urolighetene i Serbia, og antydet at de nylige protestene mot regjeringen (les mer her) kan være tegn på et forsøk på en "fargerevolusjon".

"Til tross for at Serbia selvfølgelig er under et press uten sidestykke, kan vi ikke utelukke at velkjente metoder blir brukt der for å fremprovosere fargerevolusjoner", sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov til journalister.

Moskva har fortsatt tillit til Beograds evne til å gjenopprette ro og orden, samtidig som demonstrasjonene blir fremstilt som påvirket av press utenfra. Spenningen har økt etter konfrontasjoner mellom demonstranter og politi, samtidig som kravene om snarlige valg øker.