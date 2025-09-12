Russland og Hviterussland innleder militærøvelser nær Polen Bare dager etter at russiske droner kom inn i polsk luftrom og ble skutt ned.

HQ For bare noen dager siden meldte vi at Russland og Hviterussland ville starte militærøvelser i nærheten av Polen. Som svar bekreftet Polen at landet ville stenge grensen. Nå har Russland og Hviterussland som planlagt satt i gang storstilte øvelser på NATOs østlige grense, bare dager etter at russiske droner kom inn i polsk luftrom og ble skutt ned. Øvelsen, som har fått navnet "Zapad-2025", var planlagt på forhånd, men utspiller seg under økende spenning i forholdet til Vesten. Mens Russland sier at øvelsene har som mål å simulere defensive operasjoner og gjenopprette territoriell kontroll, ser nabolandene på dem som en aggressiv maktdemonstrasjon. Hvis du vil vite mer om øvelsene, kan du selvfølgelig lese mer om dem via følgende lenke. Go! Polsk del av Bialowieza-skogen mot øst fra Hajnowka, Podlaskie voivodskap, Polen, Europa // Shutterstock