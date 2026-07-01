Russland og Kina gjennomførte en svært hemmelig felles militærøvelse

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Ifølge kilder hos Reuters har Russland trent spesialstyrker i Kina det siste året, noe som fremgår av en rapport signert av den russiske forsvarsministeren og innhentet av to anonyme europeiske agenter. Rapporten nevner opptil fire kinesiske og russiske generaler som var involvert, og deltakelsen av slike høytstående personer i øvelser knyttet til krigen i Ukraina understreker betydningen av dette samarbeidet for Russland og Kina, noe som har skapt uro i Europa. Både Russland og Kina benekter at denne øvelsen noensinne har funnet sted.

Samarbeidet mellom Russland og Kina har satt søkelyset på den asiatiske gigantens vanskelige diplomatiske situasjon overfor Europa, gitt at landet på den ene siden er en sentral økonomisk partner og på den andre siden en militær alliert av Russland – et land som har blitt ansett som den største trusselen mot Den europeiske unionen siden invasjonen av Ukraina startet i 2022. Russland har omfattende kamperfaring på bakken, mens Kina har en stor, teknologisk avansert hær, men en som ikke har vært i krig på over 40 år.

EU har allerede innført sanksjoner mot kinesiske selskaper som, ifølge EU, støtter Russlands krigsinnsats. En europeisk tjenestemann sa også at Europa «bør slutte å se på Kina først og fremst fra et økonomisk perspektiv og i stedet fokusere på landets rolle som en ‘viktig pådriver for Russlands krig’».