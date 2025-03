Russland og Myanmar inngår atomavtale i en tid med stadig tettere bånd

HQ

Som et nytt bevis på de stadig tettere båndene har Russland og Myanmar undertegnet en banebrytende avtale som baner vei for bygging av et mindre kjernekraftverk i Myanmar, etter samtaler på høyt nivå i Moskva (via Reuters).

Avtalen, som skisserer hovedprinsippene for prosjektet, ble formalisert under et møte mellom Russlands president Vladimir Putin og Myanmars militære leder Min Aung Hlaing. Avtalen kommer midt i en periode med stadig tettere bilaterale bånd, der begge nasjoner ønsker å styrke samarbeidet til tross for internasjonal isolasjon.

Signeringen av avtalen er bare det siste eksemplet på økende russisk innflytelse i Myanmar, der handelen har økt med 40 % i løpet av det siste året, samtidig som Russlands rolle som en viktig partner for Myanmars omstridte regime ser ut til å bli stadig sterkere. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dette forholdet vil utvikle seg.