Russland og Ukraina fullfører ny fangeutveksling

Siste nytt om Russland og Ukraina . Russland og Ukraina gjennomførte søndag en ny fangeutveksling etter samtaler med De forente arabiske emirater som megler, og grupper av soldater og sivile på begge sider vendte hjem.

"I dag kommer vårt folk hjem. Krigere fra de væpnede styrkene, nasjonalgarden, den statlige grensevakttjenesten og sivile. De fleste av dem har vært i fangenskap siden 2022", sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskij på X.

Bilder delt av Kiev viste familier som hilste på de hjemvendte, noen av dem hadde vært i fangenskap siden krigens tidlige fase. Moskva bekreftet at landets statsborgere nå får medisinsk hjelp i Hviterussland, samtidig som de også noterte seg overføringen av sivile fra grenseregionen.

Ukraina understreket på sin side at utvekslingen fortsetter, og berømmet sine styrker for å ha opprettholdt innflytelse gjennom nye erobringer. "Utvekslingen fortsetter. Og dette er mulig takket være våre krigere, som fyller på 'utvekslingsfondet' for Ukraina," sa Zelenskij på X.