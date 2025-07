Russland og Ukraina skal ha nye fredssamtaler i Istanbul

HQ

Fornyede fredssamtaler mellom Ukraina og Russland vil begynne onsdag i Istanbul, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskij.

"I dag har jeg diskutert forberedelsene til en fangeutveksling og et nytt møte i Tyrkia med den russiske siden med Rustem Umerov," sier Zelenskij (via BBC). "Umerov rapporterte at møtet er planlagt til onsdag."

Etter Trumps trussel om strenge sanksjoner mot Russland dersom det ikke ble oppnådd enighet om våpenhvile innen 50 dager, har Ukraina forsøkt å få til nye fredssamtaler nå som landet har større støtte fra USA. Natt til tirsdag ble et barn drept i Kramatorsk i Ukraina da en russisk glidebombe traff en boligblokk. Seks områder i Kiev ble også utsatt for et kombinert drone- og rakettangrep.

Ukrainske styrker sier at de har slått tilbake mer enn 50 angrep i Pkrovsk-området, der den russiske ildkraften har vært konsentrert de siste månedene. Russiske sabotasjegrupper fortsetter å forsøke å ta seg inn i byen.

Tidligere fredsforhandlinger i mai og juni førte ikke til våpenhvile, selv om det ble gjennomført fangeutvekslinger. Det ser ut til at forventningene til de nye samtalene i hovedsak er knyttet til fangeutvekslinger, men det vil bli gjort et nytt forsøk på å få slutt på krigen.