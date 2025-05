Russland og Ukraina trapper opp droneangrepene mot hovedsteder

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Luftangrepene mellom Russland og Ukraina ble intensivert i løpet av natten, og rammet begge hovedstedene onsdag. I Kiev forårsaket fallende vrakrester branner i flere bydeler, med to døde og flere skadde, deriblant barn.

I mellomtiden avskjærte det russiske forsvaret over et dusin ukrainske droner i nærheten av Moskva, noe som førte til midlertidige stengninger av byens viktigste flyplasser i løpet av natten, mens myndighetene arbeidet for å sikre luftrommet og forhindre potensielle skader.

Bølgen av angrep sammenfaller med forberedelsene til den russiske seiersdagsparaden 9. mai, der ledere, inkludert Kinas Xi Jinping, forbereder seg på å delta. Begge sider har avvist hverandres forslag om våpenhvile, så det gjenstår å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.