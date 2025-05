Russland og Ukraina utveksler 307 soldater hver på fangutvekslingens andre dag

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Vi vet nå at begge land utvekslet 307 fanger hver på lørdag som en del av en avtale med 1000 personer i den største fangeutvekslingen i konflikten så langt, noe som markerer et forsiktig skritt mot å lette på fiendtlighetene.

Utvekslingen følger etter en opprinnelig løslatelse av 390 fanger hver, og skjer til tross for nylige russiske angrep på Kiev. Tjenestemenn fra begge sider har antydet at et utkast til fredsavtale kan være på trappene når fangeutvekslingen er avsluttet. Følg med for flere oppdateringer.