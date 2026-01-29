Russland og Ukraina utveksler lik av falne soldater for første gang siden oktober 2025

HQ

Russland og Ukraina sa at de gjennomførte en ny utveksling av døde på torsdag, som en del av en pågående innsats for å returnere falne soldater til familiene deres for begravelse.

Ifølge offisielle uttalelser overleverte Russland 1000 lik som ifølge Moskva tilhørte ukrainske tropper, mens Kyiv returnerte de jordiske restene av 38 russiske soldater.

Kreml-medarbeider Vladimir Medinskij delte et bilde av utvekslingen som viser kjølebiler parkert i et snødekt område, med personell i beskyttelsesdrakter som overvåker overføringen (som du kan se på bildet nedenfor).

Ukrainas koordineringssenter for fangeutveksling bekreftet hjemsendelsen, og sa at likene ble overført under russisk identifikasjon. Selv om utvekslingen av døde fortsetter med jevne mellomrom, fant den siste utvekslingen av krigsfanger sted i oktober 2025, og begge sider beskylder hverandre for å forsinke ytterligere frigivelser av fanger...