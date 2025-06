Russland oppfordrer innbyggerne til å unngå reiser til Iran og Israel

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Fredag har Russlands utenriksdepartement rådet sine borgere til å utsette alle reiseplaner til Iran og Israel, med henvisning til økt risiko etter nylige militære aksjoner, et tiltak som andre land allerede har iverksatt, som Storbritannia(her).



Russland fordømte de siste israelske luftangrepene som uberettigede og kontraproduktive for den diplomatiske innsatsen for å dempe bekymringene over Irans kjernefysiske ambisjoner. Departementet anbefalte også de som oppholder seg i de berørte områdene å unngå militære anlegg og steder med mye folk.