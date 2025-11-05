Russland oppfordrer omringede ukrainske tropper i Pokrovsk og Kupiansk til å overgi seg

HQ

Russland sa onsdag at ukrainske tropper som er fanget i de omstridte byene Pokrovsk og Kupiansk, bør overgi seg, og hevdet at de er fullstendig omringet og "ikke har noen sjanse til å overleve".

Moskva har forsøkt å innta Pokrovsk, kjent som "porten til Donetsk", siden 2024 som en del av en bredere kampanje for å erobre hele Donbas-regionen. Ukrainske styrker kontrollerer fortsatt rundt 10 % av området, omtrent 5000 kvadratkilometer.

Omringingstaktikk og skiftende frontlinjer

I motsetning til tidligere frontale angrep har Russland brukt pincerbevegelser for å omringe ukrainske stillinger i begge byene. Små, mobile enheter og droneangrep har rettet seg mot logistikkruter og skapt det russiske militærbloggere kaller en "gråsone", områder der ingen av partene har full kontroll, men som det blir stadig vanskeligere for Ukraina å forsvare.

Kart over slagmarken viser at russiske styrker bare er noen få kilometer fra å fullføre omringingen av Pokrovsk (kjent i Russland som Krasnoarmeysk), og at de allerede holder en betydelig del av Kupiansk og rykker frem langs hovedveien til byen.

Russlands forsvarsdepartement avviste den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskijs nylige påstand om at bare 60 russiske soldater var til stede i Kupiansk, og hevdet i stedet at ukrainske enheter er fanget i "gryter" uten annen utvei enn frivillig overgivelse.

Russland utvider kontrollen over Øst-Ukraina

Nesten fire år inn i den dødeligste konflikten i Europa siden andre verdenskrig fortsetter Russland sin offensiv for å erobre hele Donbas, samtidig som landet rykker frem i regionene Kharkiv og Dnipropetrovsk.

Ifølge Moskva kontrollerer russiske styrker nå over 19 % av Ukraina, omtrent 116 000 kvadratkilometer. Pro-ukrainske kilder anslår på sin side at Russland har erobret mer enn 3400 kvadratkilometer med territorium hittil i år.