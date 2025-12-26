Russland planlegger å bygge et atomkraftverk på månen innen ti år

HQ

Russland planlegger å bygge et kjernekraftverk på månen innen midten av 2030-tallet for å støtte måneprogrammet og en felles russisk-kinesisk forskningsstasjon, opplyser den statlige romfartsorganisasjonen Roscosmos.

Roscosmos opplyser at de har inngått en kontrakt med Lavochkin Association om å utvikle prosjektet, som skal levere energi til månebiler, vitenskapelige observatorier og infrastrukturen til den planlagte internasjonale måneforskningsstasjonen.

Rosatom og Kurchatov-instituttet

Selv om byrået ikke eksplisitt beskrev anlegget som kjernefysisk, involverer prosjektet Russlands statlige kjernefysiske selskap Rosatom og Kurchatov-instituttet, landets ledende kjernefysiske forskningsorgan.

Kunngjøringen kommer samtidig som Russland forsøker å hevde seg som en stor romfartsmakt etter tilbakeslag de siste årene, blant annet det mislykkede Luna-25-oppdraget i 2023, som krasjet under et landingsforsøk på månen.

Et av hovedmålene i Russlands langsiktige romstrategi

Roscosmos-sjef Dmitrij Bakanov har tidligere sagt at å plassere et kjernekraftverk på månen er et sentralt mål i Russlands langsiktige romstrategi, ved siden av fornyet utforskning av Venus.

USA har også annonsert planer om å utplassere en atomreaktor på månen innen 2030, noe som understreker den økende konkurransen mellom romfartsmakter. Internasjonale regler forbyr atomvåpen i verdensrommet, men tillater kjerneenergisystemer under bestemte regler.

Den fornyede interessen gjenspeiler månens strategiske verdi, inkludert potensiell tilgang til ressurser som helium-3 og sjeldne jordarter, i takt med at land kappes om å etablere et vedvarende menneskelig og vitenskapelig nærvær utenfor jorden.