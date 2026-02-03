HQ

Russland hevder å ha tjent over 15 milliarder dollar på våpeneksport i 2025, og har levert militært utstyr til mer enn 30 land til tross for vestlige sanksjoner, kunngjorde president Vladimir Putin i forrige uke (via Defense News). Kreml sa at inntektene ville bidra til å modernisere forsvarsbedrifter, utvide produksjonen og finansiere forskningsprogrammer, selv om Moskva fortsetter krigen i Ukraina. Tjenestemenn fremhevet Afrika som et nøkkelmarked, med forsvarsavtaler på et nivå som ikke er sett siden sovjettiden.

Rosoboronexport, Russlands statlige våpeneksportmonopol, står for størstedelen av landets militæreksport. Administrerende direktør Alexander Mikheyev sa at selskapets ordrebok nå overstiger 60 milliarder dollar, og at felles forsvarsprosjekter med 14 land enten er i gang eller under utvikling. Kunder i Afrika, Asia og Midtøsten anses som avgjørende fordi de i stor grad er upåvirket av vestlige restriksjoner...

Rosoboronexport // Shutterstock

Analytikere stiller imidlertid spørsmål ved nøyaktigheten av Russlands offisielle tall. SIPRI og andre vestlige observatører har bemerket at den russiske eksporten falt kraftig mellom 2021 og 2023, og estimater tyder på at det faktiske salget kan være lavere enn de 15 milliarder dollar som er oppgitt. Uoverensstemmelsene forsterkes av at Moskva ikke lenger offentliggjør detaljerte kontrakter etter invasjonen av Ukraina i 2022.

Til tross for denne tvilen har Russlands innenlandske militære etterspørsel økt, noe som bidrar til å veie opp for eksporttapene. Kreml fremmer våpensalg som både en inntektskilde og et geopolitisk verktøy, og styrker Moskvas innflytelse i Afrika og andre regioner, samtidig som forsvarsindustrien drives på samme produksjonsnivå som i krigstid...