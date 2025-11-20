HQ

Russland har rekruttert ukrainske barn og tenåringer gjennom Telegram og andre nettbaserte plattformer for å utføre sabotasje i Ukraina, ifølge en ny etterforskning (via BBC). Rapporten sier at ukrainske myndigheter har identifisert mer enn 800 personer som angivelig skal ha blitt kontaktet av russiske håndlangere, inkludert minst 240 mindreårige.

Myndighetene forklarer at rekruttererne fokuserer på sårbare ungdommer og tilbyr penger for brannstiftelse, plassering av bomber eller overvåking. Noen barn får angivelig detaljerte instruksjoner gjennom meldingsapper og blir oppfordret til å filme angrep som bevis for betaling.

Flere mistenkte har allerede dødd mens de håndterte eksplosiver, og dusinvis av mindreårige står nå overfor alvorlige anklager etter å ha blitt arrestert. Rapporten viser også til at det dukker opp rekrutteringsmeldinger i Telegram-grupper som ikke er relatert til hverandre, inkludert grupper som er rettet mot arbeidssøkere eller flyktninger.

Ukrainske myndigheter fortsetter å advare familier og skoler om risikoen ved å overvåke kanaler som forblir aktive til tross for forsøk på å fjerne dem. Hvis du vil vite mer om virkeligheten, kan du selvfølgelig lese BBCs artikkel via følgende lenke.

Som det fremgår av Telegrams tjenestevilkår:

Rekruttering til vold er eksplisitt forbudt i Telegrams tjenestevilkår, og slikt innhold fjernes så snart det oppdages. Moderatorer, støttet av tilpassede AI-verktøy, overvåker proaktivt offentlige deler av plattformen og tar imot rapporter for å fjerne millioner av skadelig innhold hver dag, inkludert rekruttering til vold.