Russland samler over 50 000 soldater nær Sumy, og Ukraina forbereder seg på eskalering Zelenskij advarer om fornyet russisk press mot Ukrainas nordøstlige grense, men Kiev sier at forsvaret er på plass for å møte trusselen.

HQ Siste nytt om Russland og Ukraina . Ukraina hevdet onsdag at Russland har utplassert en betydelig styrke, inkludert elitestyrker, i nærheten av den nordøstlige Sumy-regionen, noe som antyder en mulig sommeroffensiv, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskij. President Zelenskij uttalte at Moskvas største formasjoner er konsentrert på Kursk-fronten, og at målet er å fordrive ukrainske tropper og utvide kontrollen langs grensen. Mens Russland nylig har vunnet frem, hevder Kiev at de har presset seg tilbake i andre områder. Sumy, Sumy-regionen, Ukraina- 07032023 : Russisk droneangrep på byen Sumy. Den ødelagte sivile bygningen // Shutterstock