Russland sår tvil om fremtiden til den siste atomavtalen med USA

Siste nytt om Russland og USA . Russlands viseutenriksminister ga fredag uttrykk for økende pessimisme med hensyn til å redde den nye START-avtalen, og nevnte det ødelagte forholdet til Washington og USAs nye forsvarsplaner som de største hindringene.

Moskva utpekte Trumps foreslåtte Golden Dome-prosjekt som et destabiliserende trekk, noe som ytterligere kompliserer allerede fastlåste våpenforhandlinger. Traktaten utløper tidlig neste år, og eksperter advarer om at dersom den ikke erstattes, kan det føre til at atomvåpenkonkurransen gjenopplives.