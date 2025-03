HQ

Russland utvider jakten på arbeidsinnvandrere og ser utover de tidligere sovjetrepublikkene til land i Asia, inkludert Myanmar, for å avhjelpe den økende mangelen på arbeidskraft, ifølge en rapport fra nyhetsbyrået Interfax, som siterer økonomiministeren tirsdag (via Reuters).

Landet, som har en arbeidsledighet på bare 2,3 prosent, sliter med et stort behov for arbeidskraft, særlig ettersom landets væpnede styrker og forsvarsindustri trekker til seg oppmerksomhet fra sivile sektorer. Vladimir Putin har erkjent utfordringen, og nylig uttrykte en stålprodusent i Russland bekymring over regionale tiltak for å begrense arbeidsinnvandringen i bygg- og anleggsbransjen.

Økonomiminister Maxim Reshetnikov bekreftet at Russland allerede er i samtaler med Myanmar, som har millioner av arbeidere i utlandet. Mange borgere fra Sentral-Asia møter økende fiendtlighet i Russland etter et dødelig terrorangrep i mars 2024, og landet ønsker derfor å utvide migrasjonsgrunnlaget og utforske nye muligheter.

Reshetnikov understreket at Russland bør vurdere arbeidskraft fra en rekke ulike land, ettersom noen nasjoner aktivt eksporterer arbeidskraften sin, noe som kan bidra til å fylle kritiske hull. Foreløpig gjenstår det å se hvor vellykkede disse diskusjonene vil være, og om denne nye strategien virkelig kan avhjelpe mangelen på arbeidskraft.