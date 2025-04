Russland ser på beslaglagt amerikansk selskap for å øke militære matforsyninger Glavprodukt, som en gang var et amerikansk-eid hermetikkselskap, er nå under russisk kontroll.

HQ Siste nytt om Russland og Ukraina . Moskvas strategiske grep med å overta det amerikanskeide hermetikkselskapet Glavprodukt kan snart føre til at selskapet leverer viktige forsyninger til den russiske hæren. Selskapet ble tatt under statlig kontroll i oktober 2024, og dette var det første amerikanske selskapet som ble ekspropriert av Kreml, noe som potensielt kan påvirke det ømtålige forholdet mellom USA og Russland mens begge land fortsetter forhandlingene om krigen i Ukraina. Nå viser et nylig avslørt brev at selskapets fremtidige virksomhet vil være rettet mot å sikre stabil matproduksjon til Russlands forsvarssektor. Beslagleggelser av eiendeler blir stadig vanligere, og det gjenstår å se hvordan situasjonen vil utvikle seg. Lipetsk, Russland - 5. februar 2025 // Shutterstock