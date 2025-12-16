Russland setter Deutsche Welle på listen over "uønskede organisasjoner"

HQ

Russlands justisdepartement har utpekt Tysklands internasjonale kringkaster Deutsche Welle som en "uønsket organisasjon", ifølge en melding som ble publisert på departementets nettsider på tirsdag.

I henhold til russisk lov blir organisasjoner som anses som "uønskede", anklaget for å true den nasjonale sikkerheten. Russiske statsborgere som samarbeider med, arbeider for eller finansierer slike grupper, kan risikere bøter eller fengselsstraff på opptil fem år.

Personer med tilknytning til DW kan straffeforfølges

Utpekingen forbyr i praksis Deutsche Welles aktiviteter i Russland og utsetter personer med tilknytning til kringkasteren for straffeforfølgelse.

Deutsche Welle, som er finansiert av den tyske regjeringen, tilbyr internasjonal nyhetsdekning på flere språk og har tidligere vært kritisk til Russlands innenrikspolitikk og krigen i Ukraina.