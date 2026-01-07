Russland setter inn ubåt for å beskytte sanksjonsbrytende oljetanker

HQ

Russland har angivelig sendt en ubåt og andre marinefartøyer for å eskortere et sanksjonsrammet oljetankskip som spores av USA, noe som øker spenningen rundt håndhevelsen av vestlige energisanksjoner.

Tankskipet, som nå heter Marinera (tidligere kjent som Bella 1), har brukt flere uker på å unndra seg USAs blokade etter å ha forlatt iransk farvann og forsøkt å nå Venezuela for å laste olje. Ifølge skipssporingsdata nærmer skipet seg nå nordeuropeisk farvann, en uvanlig rute som ifølge analytikere tyder på at det bevisst har forsøkt å unngå å bli fanget opp.

USAs overvåkingsfly og kystvaktfartøyer har fulgt nøye med på skipet, som tidligere er blitt anklaget av Washington for å frakte ulovlig last med tilknytning til Hizbollah. Moskva har svart med å flagge om fartøyet, utstede diplomatiske protester og nå, ifølge rapporter, utplassere marineeskorte.

Episoden understreker den økende risikoen for konfrontasjoner til sjøs, ettersom Russland, Iran og Venezuela er avhengige av "skyggeflåter" for å frakte olje under sanksjoner, og ettersom USA trapper opp innsatsen for å stanse disse oljestrømmene i et mer omfattende geopolitisk spenningsfelt.