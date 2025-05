Russland sier at fredsmemorandumet med Ukraina fortsatt er under arbeid

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Talskvinne Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet bekreftet tirsdag at det fortsatt arbeides med et utkast til et memorandum som skisserer prinsippene for en mulig fredsavtale med Ukraina.

"Russland fortsetter å utvikle et utkast til et memorandum om en fremtidig fredsavtale, som definerer en rekke posisjoner, som for eksempel prinsippene for en løsning, tidspunktet for en mulig fredsavtale og en potensiell våpenhvile i en viss tidsperiode."

Dokumentet skal angivelig inneholde forslag om en tidslinje for våpenhvile og vilkår for en løsning, og vil bli delt med Kiev når det er ferdigstilt. Kreml ser ut til å være innstilt på å utforme et rammeverk for forhandlingene, selv om konkret fremgang fortsatt er usikker.