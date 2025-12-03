Russland: "Fortsatt mye arbeid igjen å gjøre" med fredsavtale for Ukraina etter fem timer lange samtaler med Trump-utsendinger

HQ

Russland sa onsdag at det ikke ble oppnådd noe kompromiss om en mulig fredsavtale for Ukraina etter at president Vladimir Putin hadde holdt fem timer lange samtaler i Moskva med president Donald Trumps utsendinger, Steve Witkoff og Jared Kushner.

Møtet, som strakte seg over midnatt, ble beskrevet som "konstruktivt", men Kreml sa at viktige amerikanske forslag ble avvist, og at det gjenstår mye arbeid. "Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår", sa Kreml-medarbeider Ushakov til journalister.

Kreml-medarbeideren Yuri Ushakov sa at begge sider diskuterte territoriale spørsmål, men insisterte på at det ikke ble inngått noen avtale, og at noen amerikanske formuleringer var "ikke passende." Det er foreløpig ikke planlagt noe møte mellom Putin og Trump.

Samtalene kommer samtidig som bekymringene vokser i Kiev og i Europa over Washingtons tilnærming til forhandlingene. President Volodymyr Zelenskij advarte mot enhver avtale som inngås bak Ukrainas rygg, og sa at prosessen må forbli " rettferdig og åpen."

Trump, som talte i Washington, kalte krigen "et rot" og sa at hans team forsøkte å finne en måte å få slutt på konflikten, som nå er inne i sitt fjerde år.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov:

"I går fant det for første gang sted en direkte meningsutveksling. Noen ting ble akseptert, andre ting ble markert som uakseptable. Dette er en normal arbeidsprosess for å finne et kompromiss. Arbeidet foregår for tiden på ekspertnivå. Det er på ekspertnivå at man skal komme frem til visse resultater som så skal danne grunnlag for kontakter på høyeste nivå."