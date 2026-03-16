Russland sier at de i helgen avverget det største ukrainske droneangrepet på ett år

Russland sa mandag at landets luftforsvar skjøt ned rundt 250 ukrainske droner på vei mot Moskva i løpet av helgen. Myndighetene beskrev hendelsen som det største forsøket på droneangrep mot den russiske hovedstaden på minst ett år.

Moskvas ordfører Sergej Sobjanin sa på Telegram at luftvernsystemer fanget opp dronene på innflygningene til byen. Ifølge ham ble mange av dem ødelagt før de nådde Moskva.

Myndighetene innførte kortvarig flyrestriksjoner på Moskvas hovedflyplasser under angrepet, men driften gikk senere tilbake til det normale. Det var ingen umiddelbare rapporter om omkomne.