Russland sier de har skutt ned 90 ukrainske droner i løpet av natten

HQ

Russlands forsvarsdepartement opplyste fredag at landets luftforsvar har skutt ned 90 ukrainske droner i løpet av natten i flere regioner og over Svartehavet.

Lokale myndigheter i Tver, nordvest for Moskva, rapporterte om syv skadde i angrepene. I hovedstadsregionen sa Moskvas borgermester Sergej Sobjanin at åtte droner ble avskjært da de nærmet seg byen.

Sjeremetjevo-flyplassen i Moskva stanset avgangene midlertidig, mens Russlands luftfartsmyndighet sa at flere andre flyplasser ble kortvarig stengt som en forholdsregel. Detaljer om det siste angrepet begynner å komme til overflaten, så følg med for ytterligere oppdateringer.

Dette er en nyhetssak under utvikling...