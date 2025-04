Russland sier de jobber for fred i Ukraina etter at Trump er "veldig sint" og "forbanna" på Putin

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Kreml bekreftet mandag at Russland og USA jobber aktivt med potensielle fredsinitiativer i Ukraina, til tross for den siste tidens spenninger mellom Donald Trump og Vladimir Putin.

Dette skjer etter at Trump uttrykte sinne over Putins kritikk av Ukrainas president Volodymyr Zelenskij og foreslo å innføre strenge sekundære tollsatser på russisk olje hvis det ikke gjøres fremskritt i våpenhvilen. Du kan lese mer om Trumps sinne her.

Til tross for dette gjentok Kremls talsmann Dmitrij Peskov mandag at begge sider fortsatt er i dialog. Den komplekse situasjonen som fortsatt pågår, tyder på at det kan ta tid å komme videre, så det gjenstår å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.