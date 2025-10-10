Russland sier de vil nominere Trump til Nobels fredspris Kreml roser Trumps innsats for å få slutt på krigen i Ukraina.

Vi har nettopp fått nyheten om at Kreml har uttrykt støtte til USAs president Donald Trumps potensielle nominasjon til Nobels fredspris, med henvisning til hans forsøk på å megle frem en våpenhvile i Ukraina, siterte det statlige nyhetsbyrået TASS Kremls medarbeider Jurij Usjakov på fredag. For bare et par dager siden antydet Zelenskij også at han kunne komme til å støtte ideen dersom Trumps handlinger førte til konkrete fremskritt i retning fred. Selv om Nobelkomiteen forventes å kunngjøre vinneren snart, er Trumps sjanser fortsatt små til tross for oppmerksomheten rundt hans mulige nominasjon. Hva tenker du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Vladimir Putin og Donald Trump // Shutterstock