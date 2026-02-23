Russland skal forsyne Iran med tusenvis av bærbare raketter i henhold til en hemmelig avtale verdt 500 millioner euro

HQ

Russland har gått med på å selge Iran tusenvis av avanserte luftvernraketter i henhold til en hemmelig avtale til en verdi av 500 millioner euro, ifølge rapporter som siterer lekkede dokumenter og kilder som er kjent med avtalen (via Financial Times).

I henhold til avtalen skal Moskva levere 500 bærbare 9K333 Verba-utskytingsenheter og 2500 9M336-missiler over en treårsperiode. Systemene, som er utformet for å ramme lavtflygende fly, kryssermissiler og droner, vil styrke Irans utarmede luftforsvar betydelig etter fjorårets konflikt med Israel. Leveransene forventes å finne sted mellom 2027 og 2029, selv om noe av utstyret allerede kan ha blitt overført.

9K333 Verba // Shutterstock

Avtalen ble angivelig undertegnet i Moskva i desember, flere måneder etter at amerikanske styrker grep inn under en kort, men intens konfrontasjon mellom Iran og Israel. De nye systemene kan komplisere eventuelle amerikanske luftoperasjoner, ettersom president Donald Trump nylig har truet med begrensede militære angrep hvis Teheran ikke går med på en atomavtale.

Irans luftforsvarsnettverk ble påført store skader under israelske operasjoner som ifølge statsminister Benjamin Netanyahu hadde som mål å demontere lagene av beskyttelse rundt atomanlegg og militære anlegg. Det rapporterte kjøpet signaliserer at de militære båndene mellom Moskva og Teheran er blitt dypere, selv etter at Russland avsto fra å gripe direkte inn i fjorårets kamper...